Estalar língua e ouvir ecos em objetos: qualquer um pode 'ver' usando o som

"Há uma forte concepção de que o cérebro dos cegos é diferente, que é preciso ter passado por uma perda sensorial para ter essa neuroplasticidade", disse Lore Thaler, neurocientista da Universidade de Durham, na Inglaterra, à revista Scientific American.

Treinamento rápido trouxe resultados

Em 2021, o pesquisador já havia publicado um estudo que mostrava a capacidade do ser humano de coletar informações espaciais por meio do som. Agora, em sua pesquisa mais recente, Thaler e sua equipe analisaram as alterações cerebrais associadas a essa habilidade.

A equipe treinou 12 participantes cegos e 14 com visão em sessões de duas a três horas, duas vezes por semana. O programa começou com exercícios para produzir cliques precisos na boca e avançou para tarefas mais complexas, como avaliar o tamanho e a orientação de objetos e navegar em labirintos virtuais usando cliques e ecos simulados.

Ativação no córtex visual

Os resultados das tomografias cerebrais feitas antes e depois do treinamento revelaram mudanças significativas. Tanto os participantes cegos quanto os com visão mostraram ativação no córtex visual —normalmente reservado para o processamento de imagens— em resposta aos ecos. Isso contradiz a ideia de que essa área do cérebro é ativada exclusivamente para a visão.