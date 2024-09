Mutações criam resistência a antibióticos e podem matar 39 milhões até 2050

A análise revela que, a cada ano, mais de 1 milhão de pessoas morreram por causa da resistência antimicrobiana em todo o mundo entre 1990 e 2021 e que, durante esse período, as mortes por resistência antimicrobiana entre crianças com menos de 5 anos diminuíram em 50%, enquanto as mortes entre pessoas com mais de 70 anos aumentaram em mais de 80%.

Até 2050, o número de mortes anuais atribuídas diretamente à resistência a antibióticos chegará a 1,91 milhão, e o de mortes associadas a ela, a 8,22 milhões, se não forem adotadas medidas para reverter essa tendência, afirmou a equipe internacional responsável pela pesquisa.

Esses números anuais representam aumentos de 67,5% e 74,5% por ano, respectivamente, em relação ao número de mortes atribuídas direta e indiretamente à resistência a antibióticos em 2021, escreveram os pesquisadores do Projeto de Pesquisa Global sobre Resistência Antimicrobiana.

Emergência antibiótica

Segundo o estudo, um melhor atendimento para infecções graves, novas vacinas para prevenir infecções e procedimentos médicos mais criteriosos, que limitem o uso de antibióticos aos casos apropriados, poderiam salvar um total de 92 milhões de vidas entre 2025 e 2050.

O estudo foi divulgado antes de uma reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o assunto, em 26 de setembro.