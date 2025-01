Picolé proteico de chocolate: fácil de fazer e tem mais proteína que 2 ovos

Neste calor um sorvete cai muito bem, né? Vamos variar o lanche da tarde com um picolé cremoso de chocolate, ele tem praticamente as mesmas calorias de dois ovos, mas com a vantagem de oferecer mais proteína e saciar a vontade de comer um doce. O sorvete tem 19g de proteínas e dois ovos, cerca de 13g.

Esta receita dá certo com qualquer creme de leite, o que vai determinar as calorias do seu picolé será o tipo que vai utilizar, já que cada tipo tem um percentual de gordura, quanto mais gordura, mais colorido seu picolé ficará.

Para você ter uma comparação, o creme de leite de caixinha costuma ter 20% de gordura, já o da lata 25% de gordura e o pasteurizado (que fica na geladeira e bate chantilly) tem 35% de gordura. Se você busca uma receita mais saudável o fresco é a melhor pedida, agora se busca uma opção menos calórica, o de caixinha é o que tem menos calorias.