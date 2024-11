Saiba o que fazer para recuperar o músculo após o treino

Quem treina com intensidade e frequência precisa estar atento ao pós-treino para garantir uma boa recuperação muscular, que é responsável por amenizar os riscos de lesões, dores causadas pela atividade física intensa e, principalmente, por preparar o corpo para o próximo treino.

O que precisamos ter em mente é que a recuperação do nosso músculo deve ser nosso foco principal, já que durante a prática é ele que contrai e relaxa, realizando os movimentos. Essa contração acontece quando a proteína actina desliza sobre a proteína miosina dentro das células lá do músculo, isso faz com que as fibras musculares encurtem e alonguem durante o estímulo.

Principalmente em treinos como a musculação, a meta é fazer estímulos repetitivos ou com muita carga para gerar microlesões nas fibras. É a partir destas microlesões que temos o aumento das fibras por meio do ganho de massa muscular. O efeito colateral é que no fim do exercício temos uma sensação de fadiga e é aqui que entra o foco na recuperação, para restaurar as energias do organismo.