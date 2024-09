4 chás que ajudam a melhorar a qualidade do sono e a reduzir a ansiedade

Imagem: Getty Images/Istock

Erva-doce

A erva-doce (Pimpinella anisum L.) é muito utilizada por pessoas do interior, por ser uma planta que dá fácil no quintal. Eu utilizo mais em pacientes que relatam falta de memória ao longo do dia ou que sofrem com depressão.

Para fazer o chá de erva-doce, coloque uma colher de chá de semente de erva-doce (1,5g) em um xícara e, com a ajuda de um socador, macere bem as sementes. Cubra as sementes com 150ml de água fervente e abafe por 10 minutos. Depois é só coar e beber.

Esse chá pode ser consumido três vezes ao dia, porém não deve ser armazenado pronto. Então, ao fazer a infusão, consuma na sequência.

Imagem: Getty Images

Camomila

A camomila (Matricaria chamomilla) acredito ser a erva mais conhecida, mesmo por quem não bebe chá. Ela é muito estudada com foco em reduzir ansiedade e insônia. Tem na sua composição a apigenina, substância com ação ansiolítica, que já foi comprovada cientificamente como eficaz para a ansiedade primária, também reduzindo significativamente os sintomas de depressão.