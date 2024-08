Quem se beneficia do jejum intermitente?

Imagem: iStock

Esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração, se você vive à base de alimentos ultraprocessados, não consome legumes, verduras e frutas em grandes quantidades e diz que faz jejum para a saúde, sinto lhe informar que na verdade você só está pulando uma refeição. Acordar sem fome, pular o café da manhã e almoçar um hambúrguer com batata frita não vai te dar os benefícios que os estudos mostram do jejum intermitente, pelo contrário, você só está piorando seu estado nutricional.

Antes de falar sobre o jejum precisamos entender o que acontece com o corpo durante o jejum. Quando fazemos uma refeição nossa glicemia (açúcar no sangue) aumenta. Com isso, o corpo libera insulina, que é o hormônio para o aproveitamento imediato desta energia. E o "açúcar" que a gente não usa na hora o corpo estoca no fígado e no músculo na forma de glicogênio. Quando ficamos um período sem nos alimentarmos, a glicose cai e, com isso, a liberação da insulina também. Então, o corpo passa a utilizar o glicogênio estocado.

Existem vários protocolos de jejum, o que eu mais utilizo em consultório é o jejum de 12 horas, que pode ser realizado diariamente e não precisam de grandes modificações no planejamento alimentar; e o jejum de 16 a 18 horas, que precisa de um planejamento alimentar maior e é recomendado de duas a três vezes por semana. As pessoas que fazem o jejum de 16 a 18 horas, nos outros dias seguem com o jejum de 12 horas.

O melhor horário para encaixar o jejum é utilizando o período da noite, assim já arrematamos 8 horas sem se alimentar, tendo que encaixar apenas 4 para o jejum de 12 horas ou até 10 horas, caso faça o jejum de 18 horas.