Epidemia invisível: dor crônica pode afetar 2 bilhões de pessoas no mundo

Nesta semana, um dos jornais mais importantes do mundo dedicou a capa da sua revista semanal a um extenso artigo sobre dor crônica. Na matéria principal da The New York Times Magazine, a jornalista Jennifer Kahn conta a sua própria história com a doença, ao mesmo tempo em que destrincha o cenário do que chama de uma epidemia oculta: alguns estudos estimam que cerca de 2 bilhões de pessoas ao redor do planeta vivem com a condição, ou 1 em cada 4 pessoas.

Ela conta que, nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas com dor crônica chega a ser superior que a dos pacientes com diabetes, doenças cardíacas e câncer combinados. Os números podem parecer surreais, principalmente porque estamos falando de uma doença invisibilizada e pouquíssimo estudada ao longo do tempo, mas parecem indicar um novo caminho para a pesquisa científica nas próximas décadas.