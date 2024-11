De veneno de abelha a jejum: sugestões que já recebi para curar dor crônica

Passei muito tempo buscando respostas e testando tratamentos que pudessem, como num passe de mágica, eliminar todas as minhas dores. Eu achava que já tinha passado dessa fase, mas, quando você tem uma condição crônica, qualquer coisinha parece acender um ponto de luz. Do nada, eu me pego no Google pesquisando sobre ho'oponopono mágico, neuromodulação e captação psíquica.

Na época em que comecei a ter dor, em 2021, topava absolutamente tudo. A primeira coisa que fiz foi realizar todos os exames possíveis, para descartar qualquer questão física. Depois, comecei a maratona para entender tudo —como se eu estivesse estudando para uma prova e precisasse acertar todas as questões.

Essa maratona rendeu praticamente um dossiê —centenas de documentos que escrevi ao longo desses quatro anos. Entre eles: páginas e páginas desabafando sobre o meu sofrimento; ideias para escrever artigos e um projeto de documentário; uma lista de todas as especialidades médicas que já tinha procurado; uma lista detalhada de todos os meus sintomas e das sensações que passavam pelo meu corpo ("pressão, pontadas, formigamento, choques"); e uma terceira lista com todos os tratamentos que testei.

Lembro especificamente de um que me tomou alguns meses. Um psiquiatra com quem me consultava (ele achava que a solução era apenas fazer exercício) me contou que uma mulher havia curado uma dor no pé de um jeito "rápido e fácil".

O tratamento consistia em sessões semanais de acupuntura que duravam cerca de uma hora, com agulhas enfiadas por todas as partes do meu corpo. Parecia um experimento científico. Ao mesmo tempo, deveria fazer uma mudança radical na minha alimentação: consumir apenas produtos orgânicos, e nada mais. Havia também uma série de restrições: não podia comer grãos nem farinhas, carnes, leite e derivados e muito menos glúten (diga isso para uma viciada em pão).

É preciso lembrar que, nessa parte da história, eu estava apelando para qualquer coisa que pudesse aliviar minhas dores, que já estavam insuportáveis a ponto de me deixar de cama.