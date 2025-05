Vacina da herpes zoster reduz risco de doenças cardíacas em 23%, diz estudo

A tese é que a vacina previne um dos efeitos colaterais do vírus. "Como o herpes zoster pode causar inflamação nos vasos sanguíneos e levar à formação de coágulos, que aumentam o risco de doenças cardíacas, a prevenção do herpes zoster por meio da vacinação pode ajudar a reduzir esses riscos cardiovasculares", explicou Hayeon Lee, coautora e pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade Lee Kyung Hee.

O estudo é o mais abrangente sobre a vacina até o momento. Seus resultados podem convencer alguns pacientes a se vacinarem, diz Sharon Curhan, médica e epidemiologista do Brigham and Women's Hospital, que não estava envolvida no estudo.

O vírus varicela-zoster causa mais de uma doença. Na infância, pode provocar catapora; em adultos mais velhos ou imunocomprometidos, o diagnóstico pode ser o de herpes zoster. O interessado na vacina não precisa ter histórico de catapora para se imunizar, diz Curhan, ao lembrar que essa cepa do vírus pode permanecer inativa no corpo por anos antes de provocar herpes zoster.

Mais de 99% dos adultos com 50 anos ou mais no mundo todo foram expostos ao vírus. A maioria pode não ter tido ou saber que tiveram catapora, de acordo com estimativas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

As limitações

Os pacientes do estudo usaram uma variação mais antiga da vacina contra herpes zoster. O imunizante, que não está mais disponível nos EUA desde 2020, contém uma forma viva, porém enfraquecida, do vírus, usada para provocar a resposta imune do organismo. Desde então, ela foi substituída pela Shingrix, uma vacina recombinante contra o herpes zoster de duas doses contendo apenas parte do vírus.