'Não vai beber?' Por que constrangemos quem não consome álcool

Já notou que exagerar no consumo do álcool costuma ser normalizado pela maioria das pessoas, mas quando alguém opta por reduzir ou parar, a decisão é vista ainda com certo estranhamento?

A vergonha da sobriedade pode acontecer de forma sutil, quando alguém pergunta "Por que você não vai beber?" ou de forma mais direta, quando acusam a pessoa de ser chata por não beber. O simples fato de ter que justificar o não querer beber já é um exemplo dessa pressão social. Na pior das hipóteses, pode haver até exclusão com base na não aceitação da abstinência do álcool.

Esse questionamento está muito ligado ao fato de que, em diversas culturas, o álcool se tornou sinônimo de diversão, e a diminuição do seu consumo acaba sendo frequentemente associada a tédio e aborrecimento. Desse modo, o sober shaming faz parte do medo, ainda hoje existente, de que é preciso se embriagar para se divertir, o que não é verdade.

Quem decide reduzir ou parar de beber, mesmo que por pouco tempo, costuma prestar mais atenção na sua relação com o álcool e sentir que não só é possível se divertir sem se embriagar como também obter diversos benefícios, a exemplo da melhora do sono e de mais disposição.

Além disso, os bebedores podem se sentir julgados e criticados quando alguém decide parar ou moderar na bebida. Como resultado, quem não bebe pode ser visto como um incômodo ou até uma ameaça durante eventos sociais.

As pessoas podem não saber que estão praticando sober shaming, e muitas não o fazem de propósito, sendo intencionado como uma brincadeira. Mas, ainda assim, pode ser muito prejudicial, especialmente em combinação com todas as outras mensagens de que beber é "normal" e não beber não é.