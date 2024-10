Os jogos são um problema de saúde pública

O fato de os brasileiros se interessarem por esportes gera uma falsa sensação de controle nos jogadores online. No entanto, as apostas envolvem cálculos complexos e fatores aleatórios que fazem com que a indústria dos jogos online acumule bilhões de reais.

Segundo o Itaú BBA, a estimativa da receita anual das bets varia entre R$ 8 bilhões e R$ 20 bilhões. Estima-se que até um quarto do tráfego global de apostas esportivas venha do Brasil.

Para tentar mitigar o problema, em julho deste ano o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que regulamenta os jogos de aposta. A partir de janeiro de 2025, as empresas sediadas no Brasil deverão ser certificadas, adotar uma série de medidas, como o bloqueio do pagamento com cartão de crédito, e assumir a responsabilidade legal por suas publicidades.

Além disso, elas precisarão impedir o cadastro ou limitar o acesso de pessoas que tenham o diagnóstico de transtorno do jogo, bem como alertar os usuários sobre o risco de dependência. Em caso de indícios de adição, percebidos pelos dados de navegação, o jogador será suspenso ou até banido.

Tratamento

O tratamento consiste basicamente em psicoterapia, embora em alguns casos possa ser necessário o uso de medicamentos.