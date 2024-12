Picobirnavírus e outras apostas dos cientistas para novas pandemias

No entanto, 89% também estão bem receosos com a possibilidade de um vírus vindo de animais ou transmitido pela picada de insetos provocar uma nova pandemia. Aliás, 39% acham que é muito mais provável que isso aconteça — para eles, virá daí o perigo. Pesam demais as mudanças climáticas. E, diga-se, o voo dos mosquitos alcançando áreas inimagináveis.

"As mudanças no clima estão afetando os padrões das doenças infecciosas. Aquilo que achávamos que já sabíamos está se transformando continuamente", afirma a doutora Mary Rodgers. Na pesquisa, 61% dos especialistas contam que, em termos de pandemias, os vírus transmitidos por mosquitos são a maior ameaça na era do aquecimento global. Só 21% falam que a próxima pandemia deverá ser causada por um vírus das aves e 14% mencionam vírus vindos outras espécies animais.

Um vírus transmitido por mosquitos seria mais desafiador?

"Em todos os cantos, observamos o crescimento das doenças transmitidas por mosquitos", concorda a doutora Mary Rodgers. "Imagine que, aos pés de uma montanha, encontrávamos mosquitos transmissores de infecções. E vou lhe dizer: existem inúmeras espécies de mosquitos por aí! O aumento da temperatura, porém, faz com que consigam sobreviver em áreas mais altas, de modo que as pessoas morando no topo da tal montanha ficam expostas a agentes infecciosos com os quais seu organismo nunca teve contato. E é claro que estou falando em montanha, mas a mesma situação se repete em campos, florestas, nos mais diversos ecossistemas. Ela é real."

Sim, o calor espalha mosquitos pelo mundo. Não há máscara que sirva de escudo. Pergunto à doutora Mary Rodgers, então, se não seria mais difícil evitar uma pandemia transmitida por um tipinho como o Aedes aegypti, com o qual, infelizmente, os brasileiros têm intimidade. "Embora muitos dos participantes da pesquisa temam que seja, sim, mais desafiador, acho difícil comparar", retruca a pesquisadora "O fato é que você não pode evitar respirar, tampouco impedir a picada de um mosquito ao sair na rua ou se ele entrar pela janela."

As enchentes espalhariam vírus ameaçadores?

Sete em cada dez experts não descartam a hipótese do vírus causador de uma nova pandemia ser transmitido por alimentos ou pela água — e 12% chegam a estar bem preocupados com isso. Fico matutando: como será que os especialistas da coalizão organizam a vigilância após enchentes, como as que ocorreram recentemente na Espanha e as que vivenciamos, aqui, no Rio Grande do Sul?