Reprodução assistida: uma forma mais barata e com menos efeitos colaterais

Em vez de engolirem o hormônio feminino em altas doses duas ou três vezes ao dia, elas consumiram ao longo de todo o ciclo uma única caixa de gel no valor aproximado de 50 reais, preço que chega a ser seis vezes menor. As queixas de efeitos colaterais diminuíram um bocado e todas produziram óvulos aptos a serem fertilizados — sucesso que, no caso, não tem a ver com quantidade e qualidade, mas com uma questão de ficarem prontos na hora certa.

Por que ninguém pensou nisso antes? "Porque, por via vaginal, os níveis do hormônio na circulação acabam sendo bem menores e todos achavam que não seria o suficiente", explica o doutor Antunes. Mas era um engano.

Como são obtidos os óvulos

Para entender o papel da progesterona, saiba que essa fase — a de obter óvulos — tem mais de uma etapa. Na primeira delas, é preciso estimular o crescimento de muitos fóliculos, microscópicas estruturas que guardam, cada uma delas, um óvulo. "Imagine os ovários como se fossem este pote de balas à minha frente", me pede o doutor Antunes. "Encho a mão delas, mas terei de escolher uma só no final."

Na verdade, todo bebê do sexo biológico feminino já nasce com o "pote cheio", isto é, com todos os seus óvulos, que vão diminuindo com o tempo. A cada mês, em um período específico do ciclo menstrual, milhares deles entram em uma disputa por moléculas de FSH ( o hormônio folículo estimulante) e LH (o hormônio luteinizante), produzidos pela hipófise, no meio do cérebro. "Só que essa glândula libera uma quantidade bem pequena dos dois", explica o o médico. Aí, lógico, o pega-pega hormonal fica acirrado.

Os folículos que têm mais receptores para a dupla de hormônios crescem mais. Crescendo, ganham vatangem competitiva, isto é, mais receptores, podendo captar mais hormônio e deixando os outros para trás. "Então, a tendência na reta final é um dominar os outros, que vão morrendo", conta o doutor Antunes. Claro, às vezes há empate — por exemplo, quando nascem gêmeos de óvulos diferentes, sinal de que houve dois vencedores na disputa.