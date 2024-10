Será que a telemedicina pode ser a saída para melhorar as nossas UTIs?

Também se notou uso de equipamentos errados e complicações de procedimentos que possíveis de serem evitadas. A triste realidade é a seguinte: a maioria das mortes aconteceu por causas que, em tese, poderiam ter sido revertidas.

"Criamos uma estratégia simples, em que bastava um equipamento com câmera e um intensivista do outro lado, com o objetivo de facilitar sua replicação pelas UTIs do Brasil depois. Afinal, o objetivo é usar a telemedicina para promover equidade em saúde. Mas, disponibilizando só um intensivista, não foi o suficiente" conclui o doutor.

Um novo estudo: o TELESCOPE 2

Tiradas as primeiras "varetas" do jogo, os pesquisadores irão mais fundo, agora trabalhando com 25 UTIs no TELESCOPE 2, um novo ensaio que divulgará seus resultados em 2026.

Os aprendizados do primeiro estudo foram incorporados. "A equipe remota passa a ser multidisciplinar. Além do médico, haverá um fisioterapeuta, um profissional de enfermagem e um farmacêutico clínico participando das reuniões diárias", conta, animado, o doutor Pereira. Também haverá uma curadoria para os gestores, ajudando a melhorar o fluxo para que não se repitam problemas como o do remédio que não entrou na lista de compras.

Todas as 25 unidades serão observadas ao longo de dois meses, antes da entrada da telemedicina. Após esse período, cinco delas passarão a contar com a equipe remota. Depois de outros dois meses, mais cinco. E por aí vai. "Desse jeito, algumas ficarão mais tempo do que outras com a tele-UTI e, com isso, conseguiremos fazer mais comparações", justifica o doutor Pereira.