IA enxerga o risco de câncer de mama no resultado do exame de sangue comum

"Se chamássemos todas elas para fazer a mamografia, encontraríamos um caso de câncer em cada 500, aproximadamente", estima Daniella. "No entanto, se eu buscar apenas quem tem alto risco, de acordo com a análise do hemograma baseada em IA, vou achar um caso de câncer em cada 100."

Atenção: isso não quer dizer que as outras estão dispensadas do exame. "O objetivo é otimizar a sua realização, concentrando os esforços nas mulheres que têm maior probabilidade de estarem doentes", faz questão de esclarecer o oncologista clínico Pedro Henrique Araújo, diretor médico da Huna. Depois de uma década como um dos coordenadores do INCA (Instituto Nacional de Câncer) e de um período quase idêntico no Hospital do Amor, em Barretos, onde foi responsável pela área de tumores mamários e ginecológicos, ele conhece bem a diferença que isso pode fazer para o sistema de saúde, organizando as filas, mas príncipalmente para as próprias pacientes: a ferramenta de inteligência artificial provou que pode antecipar em 16 semanas, em média, a descoberta de um câncer. Um tempo precioso para quem precisa vencê-lo.

O que só a IA vê

O hemograma é aquele mesmo de sempre. Aliás, isso parece ser o mais legal: não é preciso pedir um exame novo, investir mais tempo, somar gastos, complicar a vida. Digo mais: nem é necessário examinar o material que foi coletado um dia. A IA só quer saber do resultado desse exame de sangue, feito em qualquer laboratório do planeta.

O resultado, como você sabe, aponta o valor de hematócrito, isto é, a porcentagem de glóbulos vermelhos — ou, se quiser nomes mais bonitos e complicados, hemácias ou eritrócitos. Conta, ainda, qual é o volume corpuscular médio, ou seja, o tamanho dessas células vermelhas e quanta hemoglobina, a molécula transportadora de oxigênio, eles carregam. De quebra, o hemograma completo esmiuça a quantidade de glóbulos brancos, que são células de defesa como os neutrófilos e os linfócitos. E, claro, revela a quantidade de plaquetas, responsáveis pela coagulação.

Aposto que você, como eu, ao pegar o laudo do laboratório bate os olhos direto nos números de referência para saber se está tudo nos conformes. "Todos nós estamos acostumados a fazer isso", comenta Daniella. "Em outra situação que não tem a ver com câncer de mama, só para dar um exemplo, se alguém está com uma glicemia de 99 miligramas por decilitro de sangue, há um respiro de alívio. Mas, se vê que há 100 miligramas de glicose por decilitro de sangue, leva um susto porque o texto no diz que essa pessoa tem pré-diabetes, como se os processos biológicos fossem sempre lineares, existindo um corte preciso entre um estado e outro."