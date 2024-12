Faz sentido comer aveia no almoço em vez de arroz?

Essa é uma estratégia de marketing e tecnologia para expandir o espaço que a aveia ocupa no prato, uma vez que as indústrias competem por um lugar no nosso estômago

Para avaliar o "arroz de aveia" de forma objetiva, vamos comparar as informações nutricionais dessa novidade com um arroz integral. O produto Vapza é uma versão de arroz pronto para o consumo que é vendido em caixinha, numa embalagem similar à da aveia.

Imagem: Reprodução/Arte UOL

Assim como o arroz, a aveia é um cereal rico em carboidratos. No entanto, aveia tem mais calorias que o arroz: 192 versus 126 a cada 100 gramas do alimento cozido. Embora tenha um pouco mais de proteínas e fibras que o arroz de verdade, esses nutrientes estão diluídos em uma grande quantidade de amido.