Bebida de aveia diz não ter açúcar, mas é cheia dele

Orgânica, sem glúten e aparentemente sem açúcar. Quando li essas informações no rótulo, fiquei curiosa pra saber como a Bebida de Aveia com Cacau Nude é adoçada, já que tem o sabor doce, apesar de não conter adoçantes.

O rótulo, com várias alegações nutricionais, também estampa uma contradição. Ele informa que o produto é "sem açúcares na lista de ingredientes" — essa parte é verdade, pois o produto tem: água, aveia, cacau em pó, cálcio de algas e sal marinho. Porém, na tabela nutricional encontramos 11g de açúcar e 19g de carboidratos por copo de 200ml, quase o mesmo que um refrigerante. Como isso é possível?

