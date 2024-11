Você não precisa de Supercoffee para emagrecer

"A ideia de acrescentar gordura ao café vem de um relato do autor leigo Dave Asprey. Ele alegava que os guias de escalada do Everest adicionavam manteiga de yak ao chá para enfrentar a jornada. Não foi exatamente um estudo científico. Pelo poder amplificador de esquisitices da internet, alguém começou a botar manteiga no café e isso virou uma febre, que culminou nas suas versões industrializadas — os 'supercafés'.

Na minha opinião como médico e consumidor, ele é inútil como emagrecedor e ruim como café. Se você realmente precisa de energia, a quantidade é insuficiente; se, todavia, você quer emagrecer, qualquer quantidade extra de energia é contraproducente. O café é uma das raras indulgências que podem ser consumidas sem culpa por quem precisa controlar o consumo calórico".

Os supercafés me parecem uma das poucas situações em que você consegue simultaneamente acrescentar calorias e piorar o sabor ao mesmo tempo"

— José Carlos Souto, médico e autor do livro Uma Dieta Além da Moda

Souto completa: "Os benefícios apontados para os demais ingredientes, tais como taurina, chá verde etc., são baseadas em estudos frágeis de mecanismos. Assim, essas alegações nos cafés turbinados podem ser consideradas o equivalente para adultos de "contém vitaminas" em um pacote de biscoitos recheados".

Para uma pessoa que está dentro do seu peso saudável e gosta do sabor do Supercoffee ou de outros similares, seu consumo não deve impactar negativamente a dieta. Já para quem está tentando emagrecer, adicionar gorduras e calorias extras a uma bebida que originalmente não as contêm não ajudará nesse objetivo.