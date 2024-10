Mussarela pra levar na bolsa é boa opção de snack saudável

Eles têm boa quantidade de proteínas e gorduras naturais que proporcionam saciedade. Para não extrapolar as calorias, os nutricionistas aconselham não exagerar no consumo de queijos, algo que fica mais fácil com esses palitos que vêm embalados em porções individuais.

Esta é a versão online da edição desta segunda-feira (14/10) da newsletter Guia do Supermercado. Para receber estes e outros boletins diretamente no seu email, cadastre-se aqui. Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram).

Nos Estados Unidos e na Europa é comum encontrarmos queijo que tolera algumas horas sem refrigeração no formato "on the go". Aqui no Brasil, esse tipo de produto ainda é novidade. Na pesquisa para esta edição identifiquei três opções de marcas de palitos de queijo embalados individualmente, todos eles com bons ingredientes: Tirolez, Atilatte e Levitare, sendo esse último o menos calórico.