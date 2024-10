Geleia zero pode ter mais açúcar que a normal

Esta é a versão online da edição desta segunda-feira (14/10) da newsletter Guia do Supermercado. Para receber estes e outros boletins diretamente no seu email, cadastre-se aqui. Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram).

Veja este exemplo de dois produtos da mesma marca e do mesmo sabor: uma geleia de uva convencional e outra declarada como "zero adição de açúcares". Ao comparar os rótulos, fiquei surpresa ao perceber que as tabelas nutricionais são quase iguais. Embora a diferença seja mínima, esperava que o produto "zero" tivesse, de fato, menos açúcar (ou seja, carboidrato).

A geleia tradicional é composta por suco de uva com adição de açúcar e xarope de glicose, por isso, não é surpresa que a maior parte da sua composição seja formada por esses carboidratos. Mas a versão "zero" chama ainda mais a atenção, já que é destinada a um público com restrições — eu consigo imaginar diabéticos comprando esse produto por acreditarem ser mais saudável.