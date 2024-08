Creme de leite Nestlé: as embalagens variam, o preço e a qualidade também

Além disso, o produto com maior teor de gordura requer mais leite cru para sua produção, elevando o custo dos ingredientes. Outros fatores que contribuem para o valor elevado incluem o processo de fabricação e a embalagem.

Quanto menos gordura o creme de leite tiver, mais diluído e barato ele será. Consequentemente, necessitará de mais aditivos, já que gordura e água não se misturam —afinal, ninguém espera encontrar uma mistura esquisita de gotículas boiando no soro, não é mesmo?

Portanto, se o preço não for seu principal critério de escolha, prefira os cremes de leite com maior teor de gordura. Além de mais saborosos, contêm menos aditivos.

Creme de leite de caixinha é mais barato porque tem menos creme

Os exemplos que ilustram esta edição reforçam a necessidade de conferirmos sempre as informações do rótulo, em vez de confiar ou desconfiar da marca. Analisar a embalagem dos produtos é o que nos permite fazer as melhores escolhas, de acordo com os nossos objetivos.

**A Nestlé também produz um creme de leite denominado "gourmet" (em lata) com 30% de gordura, e um Levíssimo (de caixinha) com apenas 10% de gordura. As versões em garrafas dos cremes de leite fresco ou pasteurizado contêm cerca de 35% de gordura. A nata, popularmente consumida no Sul do país, chega a 50%.