Será que açaí é melhor que sundae?

O consumidor lê a palavra açaí, com aquela lista de atributos, e entra na loja pensando que vai fazer uma boa escolha. Porém, não se dá conta de que pode consumir um monte de açúcar e mais da metade das calorias diárias recomendadas de uma vez só

Infelizmente, outras marcas como a Frooty Açaí também tentam passar uma imagem saudável alegando em seu rótulo "0% xarope de guaraná". No entanto, o produto contém açúcar demerara, glucose de milho, suco de maçã concentrado, e concentrado de cenoura, resultando na mesma quantidade de açúcar adicionado que a base do produto da Oakberry. Esse último, porém, encoraja o consumidor a ingerir ainda mais açúcar pelos toppings --na prática, ninguém come a massa pura.



Além disso, encontramos inconsistências entre as tabelas nutricionais do site do fabricante e as disponibilizadas em uma loja da franquia. Em contato com a marca via assessoria de imprensa, fomos informados de que "os clientes têm acesso aos rótulos de todos os produtos utilizados nas receitas em complemento às tabelas nutricionais disponibilizadas no site e nas lojas."

No entanto, as informações da tabela que nos entregaram na loja não contemplam o teor de açúcares adicionados. O fabricante forneceu ao UOL uma terceira tabela nutricional, que segundo a marca está disponível nas lojas. No entanto, ela é divergente das que encontramos e também não tem o teor de açúcares adicionados.



Confira a resposta enviada pelo fabricante por email: