Espumantes zero álcool têm mais açúcar que Guaraná

Em se tratando de saúde e dieta, a melhor bebida alcoólica é aquela que você bebe menos. No entanto, a presença do álcool em ocasiões sociais é tão forte que muitas pessoas encontram dificuldade em manter uma vida social sem tomar uns drinques. Mas se você não bebe ou está tentando reduzir a ingestão de álcool, saiba que é possível conciliar seu objetivo com o brinde de Ano-Novo.

Imagem: Reprodução/Arte UOL

As bebidas gaseificadas zero álcool são popularmente chamadas de espumantes, pois são vendidas nas mesmas garrafas dos fermentados de uva convencionais, e vedadas com rolhas. Essas opções inclusivas são úteis, pois permitem ao consumidor abstêmio participar do ritual do brinde borbulhante. Mas você já parou para pensar do que elas são feitas? Será que valem a pena?