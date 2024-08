O que a Bacio di Latte esconde em seu sorvete?

Apesar das dificuldades, não desistimos

Em junho, a equipe do UOL solicitou à assessoria de imprensa da Bacio di Latte a lista de ingredientes. Após 10 dias sem uma resposta, o pedido foi enviado com cópia para o SAC e a assessoria retornou rapidamente com uma lista bem resumida (veja no box abaixo), que não detalhava os adoçantes utilizados nem todos os seus componentes —é incorreto declarar apenas cacau num sorvete de chocolate, pois não é usada a fruta inteira e, sim, seus derivados (cacau em pó ou massa de cacau, por exemplo).

Sabíamos que faltava alguma coisa e insistimos em receber a lista completa, mas a assessoria respondeu que a empresa não conseguiria fornecer esses dados.

Pedimos um posicionamento oficial da Bacio di Latte explicando por que não poderiam abrir uma informação importante para seu consumidor. Minutos depois, a assessoria retornou com uma nova lista de ingredientes um pouco mais detalhada, mas ainda incompleta (veja abaixo). Além disso, afirmaram que todas as informações poderiam ser obtidas nas lojas ou através do SAC.

Como já havíamos feito contato com o SAC inúmeras vezes, todas sem sucesso, visitamos lojas em três estados diferentes. Apesar da boa vontade dos atendentes, ninguém soube dar a resposta completa e alguns disseram que o produto tinha adoçantes diferentes dos divulgados pela assessoria.

Em 25 de julho, tivemos acesso a um balde que armazenava a massa do sorvete em uma loja. Nele havia uma etiqueta com os ingredientes, entre eles, os edulcorantes maltitol, eritritol, sorbitol e estévia, que são permitidos nesse tipo de produto. No rótulo também vimos que o sorvete continha maltodextrina como um de seus principais componentes. Embora seja aprovada para uso em produtos diet, a substância apresenta alto impacto glicêmico —e por isso interessa às pessoas com diabetes que fazem um controle rigoroso desse parâmetro. A maltodextrina e diversos aditivos listados no balde não constavam na segunda lista fornecida pela assessoria de imprensa.