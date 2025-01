Por que você deve parar de acreditar que abdominais queimam gordura

De forma bem geral, nós perdemos gordura quando gastamos mais calorias do que consumimos —o chamado déficit calórico, mas o processo de emagrecimento envolve muitas outras questões metabólicas que não vamos entrar agora.

Dito isso, tenha em mente que a melhor forma de obter déficit calórico é com uma boa alimentação. Mas, sim, o exercício ajuda um pouco, e é aí que chegamos ao fato de que abdominais são péssimos para queimar gordura.

Exercícios abdominais recrutam poucos músculos e, por isso, têm um gasto calórico muito baixo quando comparados a outros exercícios. Para ter ideia, você precisaria fazer cerca de 17.500 abdominais para gastar as calorias suficientes para 1 kg de gordura (cerca de 7.700 calorias).

Como queimar gordura de forma eficaz?

Se o seu objetivo é reduzir a gordura na região abdominal, é necessário focar em estratégias que promovam a queima de gordura geral no corpo. Aqui estão algumas dicas comprovadas:

1. Aposte em exercícios aeróbicos e HIIT

Treinos intervalados de alta intensidade (HIIT) são ótimos aliados para queimar calorias de forma eficiente, mesmo após o término do treino. Isso porque o organismo gasta calorias para se recuperar do esforço do treino. Corrida, ciclismo, pular corda e até séries curtas de exercícios de musculação podem ser usados no HIIT.