Sober curious: reduzir álcool é benéfico para todos, principalmente atletas

Você já deve ter ouvido falar do movimento "sober curious" (curioso pela sobriedade, em tradução livre), no qual as pessoas estão repensando sua relação com o álcool não por obrigação, mas por curiosidade: como seria minha vida se eu bebesse menos?

O movimento não fala sobre cortar o álcool radicalmente, mas sim sobre fazer escolhas mais conscientes. E acredite: o que você pode ganhar ao refletir sobre isso, especialmente se for atleta, é muito maior do que aquilo que você pode perder.

Em vez de beber por hábito ou pressão social, a ideia é perguntar: