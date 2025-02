Táticas para turbinar sua estamina e melhorar o desempenho nos treinos

Melhora do desempenho: corre mais rápido, pedala por distâncias maiores, levanta mais peso em séries longas.

Aprimoramento cardiovascular e muscular: seu coração, pulmões e músculos trabalham de forma mais eficiente.

Mais foco e controle mental: a estamina não é só física, mas também mental —fundamental para provas e treinos desafiadores.

Em um treino de corrida, por exemplo, ter mais estamina significa que você consegue correr 10 km com um pace constante sem se desgastar logo no início. No CrossFit, significa manter a intensidade ao longo do WOD sem queimar toda sua energia rapidamente.

Agora que você sabe a importância da estamina, como mensurá-la? Aqui estão algumas formas simples e eficientes:

Frequência Cardíaca