Como a atividade física pode melhorar a saúde mental e a produtividade

Quando pensamos em exercício físico, geralmente associamos aos benefícios para o corpo. No entanto, a atividade física também tem um impacto poderoso na saúde mental e na produtividade, sendo uma ferramenta essencial para quem deseja melhorar o desempenho, tanto no trabalho quanto na vida pessoal.

O poder químico do exercício no cérebro acontece ao exercitar-se regularmente liberando endorfinas, serotonina e dopamina, neurotransmissores que melhoram o humor e reduzem sintomas de ansiedade e depressão. Esses "hormônios do bem-estar" não só aumentam a sensação de satisfação como também contribuem para uma relação positiva com a prática de exercícios.

Esses 3 hormônios estão entre os principais e suas funções são: