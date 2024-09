Fortalecer tornozelos é importante para corredores: veja dicas e exercícios

As principais lesões no tornozelo são entorses e tendinites, que podem ocorrer por uma variedade de razões, sendo as mais comuns:

Terrenos Irregulares: Correr em trilhas ou superfícies com obstáculos pode forçar o tornozelo a se mover em ângulos inesperados.

Calçados Inadequados: Tênis com pouco suporte ou sem amortecimento adequado podem aumentar o risco de lesões.

Sobrecarga: Excesso de treinos sem descanso pode enfraquecer a articulação, deixando-a vulnerável.

Técnica de Corrida Inadequada: Postura errada e pisada incorreta podem sobrecarregar o tornozelo, levando a lesões por esforço repetitivo.

Por que fortalecer?

Um tornozelo fraco pode comprometer toda a biomecânica da corrida, causando desequilíbrios e aumentando a chance de lesões. Entre os principais riscos estão: