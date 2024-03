Você tem um plano de ação para ser saudável na velhice? Veja como fazer

Longevidade saudável tem sido uma tendência mundial nas últimas décadas. Claro que nem sempre viver mais significa viver com qualidade e de forma saudável, mas, em decorrência do progresso médico e tecnológico, o que se espera é um avanço da população mundial para faixas de idade inimagináveis até os anos 70 e 80.

Alguns dados demográficos reforçam contundentemente essa tendência. Em 2020, cerca de 10% da população mundial apresentava 65 anos ou mais, sendo que, na Europa, o número de pessoas com mais de 65 anos superava o número de crianças com menos de 15 anos. Além disso, as expectativas apontam para o ano de 2050, quando uma a cada seis pessoas no mundo já estará com pelo menos 65 anos de idade.

As pesquisas médicas em prol da longevidade só aumentam, o surgimento de exames diagnósticos desponta a cada ano, os testes genéticos avançam em uma velocidade incalculável. No entanto, confesso que algo incômodo paira no ar: temos um plano de ação para uma vida saudável?