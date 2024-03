Ficar sem comer ovo não é bom, mas qual o limite?

4. Comendo ovos, posso engordar?

O estudo demonstrou que não comer ovos ou comer somente as claras poderia aumentar nosso peso em 0,9% apenas. A dieta com três ovos completos ao dia agregaria cerca de 3,5% no nosso peso corpóreo. Uma pessoa que pratica atividade física regularmente poderia desfrutar, com mais tranquilidade, dessa dieta com ovos completos, seria uma forma de compensar os ganhos calóricos do alimento.

5. Qual o impacto da ingestão de ovos em nossas taxas de colesterol?

As evidências apontam uma tendência interessante: comer três ovos completos por dia pode aumentar o nível do bom colesterol, conhecido como HDL. Como essa seria uma tendência global, sempre é importante discutir com seu médico sobre suas tendências hereditárias e seu perfil hormonal (hormônios tireodianos, vitamina D, hormônios sexuais), pois esses fatores também influenciam os níveis de colesterol no sangue.

6. Qual o impacto da ingestão de ovos para as taxas de açúcar no sangue?

Essa pergunta é bem interessante, principalmente para os diabéticos. Não há consenso ou comprovações acerca de uma eventual piora das taxas de açúcar comendo três ovos por dia, sejam eles completos ou somente a clara.