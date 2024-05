Remédios homeopáticos não deveriam ser usados? Entenda melhor essa polêmica

O princípio da similaridade defende que coisas parecidas podem ser curadas por coisas parecidas. Em outras palavras, uma determinada substância que causa sintomas em pessoas saudáveis poderia ser usada como remédio em pessoas que estão sofrendo dos mesmos sintomas. Hahnemann acreditava que os sintomas de uma doença seriam principalmente aqueles que pudessem ser vistos externamente numa pessoa.

O princípio da diluição estabelece que as substâncias eficazes para cura, de acordo com o princípio da similaridade, teriam seus efeitos potencializados quanto maior fosse a diluição delas. Diluição seria colocar a substância principal em contato com outras substâncias, até que a substância principal ficasse quase indetectável.

A partir da análise desses princípios, muitos pesquisadores foram organizando um pensamento científico totalmente contrário à homeopatia. Eles defendem que, apesar de a homeopatia ser um método muito popular, com adesão de muitos médicos no mundo todo, ainda seria um método embasado sobretudo em aspectos psicológicos e socioculturais.

Além disso, esses pesquisadores entendem que a homeopatia se sustenta por um efeito placebo, ou seja, as pessoas que escolhem o tratamento homeopático acreditam piamente em seus benefícios a ponto destes efeitos positivos realmente acontecerem de forma evidente, mesmo que as substâncias presentes nos remédios homeopáticos não sejam capazes de agir no organismo e combater a doença.

Como vocês já perceberam, o debate sobre o uso de remédios homeopáticos é bem complexo . Dessa forma, quero salientar que todos nós devemos construir uma análise crítica sobre o tema. Não se trata de combater, de forma antiética, o posicionamento favorável à homeopatia por parte de muitas pessoas e profissionais da saúde. A ideia seria respeitar esse posicionamento, sem deixar de tornar público alguns aspectos já fundamentados sobre o tema.

