Gordura no fígado: por que diagnóstico é tão comum e perigoso?

4. Quais as complicações da esteatose hepática?



As duas complicações mais temidas e mais fatais seriam a cirrose e o câncer de fígado. A cirrose consiste numa mudança importante da estrutura anatômica do fígado, comprometendo o funcionamento regular do órgão.

5. Quais as medidas que podem prevenir este acúmulo de gordura hepática?



Aqui não temos muitas novidades, basicamente seriam as medidas para prevenir ganho de peso e um infarto do coração, ou seja, mudanças no estilo de vida, dieta com restrição de gorduras e açúcares e atividade física regular.

6. Mas não existe um remédio ou uma cirurgia propriamente para resolver esta esteatose?



Muitos estudos estão em andamento na tentativa de identificar um medicamento com efeito direto nesta gordura acumulada no fígado, mas não temos nada comprovado até o momento. O tratamento cirúrgico não é empregado especificamente para a esteatose hepática, pode ser útil em casos de câncer hepático ou em caso de um transplante de fígado. Para o tratamento de obesidade mórbida, também podemos recorrer a cirurgia bariátrica.

7. Fui ao médico e ele me passou alguns produtos para melhorar a função do fígado. Isto melhora a esteatose?



Vejam bem, existem produtos naturais que podem melhorar a função do fígado e reduzir o acúmulo de gorduras em vasos sanguíneos e nos órgãos. Isto não significa que sejam produtos capazes de curar a esteatose. Precisa ficar muito claro que uma coisa é ativar as funções naturais do fígado e a o outra é acabar por completo com a gordura acumulada no fígado. A partir deste entendimento, sabemos que alguns produtos como vitamina E, colina, silimarina, metionina e ômega-3 podem exercer este papel auxiliar em prol da qualidade funcional do fígado.

8. Por que devemos melhorar a função intestinal em pessoas com esteatose hepática?



Nosso corpo trabalha com dois mecanismos de eliminação ou excreção --urina e fezes. No caso das gorduras circulantes no sangue ou acumuladas nos órgãos, sabemos que o intestino é predominantemente responsável por esta eliminação. No entanto, nem sempre o intestino trabalha regularmente e isto precisa ser revisto prioritariamente, por meio de uma dieta rica em fibras, hidratação vigorosa, tratamento de processos inflamatórios e utilização criteriosa de probióticos (compostos capazes de equilibrar nossa flora intestinal).

Quando se fala em doenças do fígado, inevitavelmente (e com certa razão) o primeiro ponto que lembramos é o consumo excessivo de álcool. Mas, não se espantem, gordura acumulada no fígado também pode causar os dois problemas hepáticos mais graves —cirrose e câncer.