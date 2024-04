Acorda muito durante a noite? Sono entrecortado atrapalha prática esportiva

As pessoas que se exercitam pouco tendem a sentir maior limitação no final do dia.

5. Qual o pior cenário de um sono ruim para nossas atividades físicas?

Podemos dizer, com base nos principais estudos, que existem dois cenários negativos. O primeiro seria passar a noite em claro e no dia seguinte fazer atividades físicas; o outro cenário seria iniciar o ciclo do sono, acordar no meio da noite e praticar atividades físicas no dia seguinte. Nessas duas situações, nossas condições físicas e mentais não estarão alinhadas com as demandas exigidas pelo exercício físico.

6. Em termos percentuais, qual a perda de rendimento físico após uma noite de sono incompleto?

Temos uma perda progressiva no dia seguinte, aproximadamente uma queda de 0,5% por hora. Isso reforça a tese sobre o maior grau de estafa e cansaço ser observado no final do dia.

Não é normal

Muitas vezes, o baixo rendimento na prática física é fruto de um problema cumulativo e sério: noites de sono com muitos despertares. Não se deve aceitar essa condição e se acomodar. Também não é necessário, de imediato, tomar remédio.