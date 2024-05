Síndrome psicoterrática e outros traumas que ficarão após enchentes no RS

3. Eco-ansiedade e eco-depressão

O sentimento de ansiedade é fruto de experiências traumáticas e gera um medo crônico em relação a eventos futuros. Imagine como fica a cabeça das pessoas que perderam entes queridos e bens materiais nestas enchentes do Rio Grande do Sul a cada previsão meteorológica de novas chuvas. Todo aquele cenário de terror volta à mente, causando diversas manifestações orgânicas. Eco-depressão nada mais é do que a sensação de tristeza ao assimilar o sofrimento e a dor pelas perdas humanas e materiais.

4. Eco-burnout

O impacto mental das imagens e informações sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul afeta o equilíbrio mental de qualquer pessoa. Esta excessiva comoção atinge tanto as pessoas que estão no cenário da tragédia como também aquelas que estão acompanhando por redes sociais, rádio e televisão . Este fato é muito semelhante ao que vivemos na fase crítica da pandemia do coronavírus, quando os canais de comunicação mostravam inúmeras valas abertas para receber os mortos.

5. Eco-nostalgia

Após a tragédia climática, as pessoas tendem a vivenciar um estado de melancolia, devido às lembranças de como eram as coisas, o ambiente físico e os relacionamentos, antes do caos se estabelecer.