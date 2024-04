Broncoaspiração: engasgo não é 'bobagem' e pode causar parada cardíaca

Existem situações em nosso cotidiano que são verdadeiramente perigosas para a nossa saúde, mas acabam passando completamente desapercebidas ou não recebem a nossa devida atenção, que classificamos coisas que oferecem risco real à nossa vida como uma "bobagem". É o caso da broncoaspiração, popularmente chamada de engasgo.

No final de 2023, mais precisamente no dia de Natal, o ex-piloto de Fórmula-1 Wilson Fittipaldi apresentou uma parada cardiorrespiratória após se engasgar com um pedaço de carne. Como o reflexo de engasgar nada mais é do que uma defesa de nosso corpo contra algum objeto ou alimento que possa entrar em nossos pulmões, a fragilidade ou ineficácia do reflexo significa risco de parada cardiorrespiratória imediata.

Este cenário trágico, na prática, pode ser melhor compreendido da seguinte forma: