Terapias com ozônio ainda precisam de estudos, mas não podemos negá-las

Muitos profissionais da saúde defendem o uso da terapia com ozônio para cicatrização de feridas, alívio de dores e também para tratamento de doenças como o câncer.

Aqueles que defendem esta terapia, dentro do contexto da medicina integrativa, entendem que o aumento da quantidade de oxigênio em nosso corpo poderia estimular nosso sistema imune, ou seja, nossas defesas orgânicas, promovendo maior capacidade de regeneração de nossas células.

Em situações adversas como um câncer ou uma ferida de difícil cicatrização em paciente diabético, a terapia com ozônio poderá conquistar seu espaço.

O ozônio pode ser administrado de algumas formas, não devendo ser inalado, devido ao risco considerável de irritação dos pulmões e formação de líquidos ao redor deles. Desta forma, os principais meios de aplicação seriam:

pele : por meio de uma solução ou como vapor (sauna de ozônio)

: por meio de uma solução ou como vapor (sauna de ozônio) orifícios corpóreo : ouvidos, vagina e reto

: ouvidos, vagina e reto auto-hemoterapia : mistura o gás em uma amostra de sangue e reintroduzir no corpo

: mistura o gás em uma amostra de sangue e reintroduzir no corpo ingestão por meio da dissolução do gás na água ou óleo

por meio da dissolução do gás na água ou óleo injeção intramuscular

Quanto aos potenciais benefícios da terapia com ozônio, ainda que mais estudos de segurança precisem ser validados, podemos citar quatro linhas principais. Ozônio como um suporte para nossas defesas orgânicas, ozônio como um ativador do fluxo sanguíneo, ozônio como protetor contra a invasão de bactérias, vírus e fungos e, por fim, ozônio como redutor do estresse oxidativo, ou seja, agindo como anti-inflamatório e antioxidante.