Quem tem diabetes pode não sentir dor no peito em um infarto; entenda

O diabetes é uma questão de saúde pública mundial. Existem fatores genéticos e adquiridos, como a obesidade, que podem levar ao aparecimento da doença. De forma objetiva, uma pessoa diabética é aquela com dificuldade de processar o açúcar que está no sangue por meio de um hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas.

Nas pessoas mais jovens, destaca-se o diabetes tipo 1, no qual o pâncreas não produz insulina na quantidade suficiente e, dessa forma, a conduta principal é a reposição desse hormônio. Dizemos que, no diabetes tipo 1, as pessoas são insulino dependentes.

No diabetes tipo 2, o pâncreas produz a insulina, mas os tecidos de nosso corpo "resistem" aos efeitos desse hormônio, dificultando a entrada do açúcar nas células. No tratamento das pessoas com diabetes tipo 2, são utilizados medicamentos para normalizar ou reduzir os níveis de açúcar e, em alguns casos, há necessidade do uso adicional de insulina.