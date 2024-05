Veja alimentos que podem prevenir a formação e rotura do aneurisma cerebral

A incidência do aneurisma cerebral está relacionada a fatores genéticos, hipertensão arterial, diabetes e também alguns hábitos como tabagismo, etilismo e uso de drogas. A formação de um aneurisma cerebral é resultado do enfraquecimento das artérias cerebrais, devido ao acúmulo de moléculas inflamatórias e aumento da tensão na estrutura dessas artérias. Esse processo inflamatório é exacerbado quando os níveis de pressão arterial estão elevados e em associação com o tabagismo, sendo este considerado um fator de risco independente para formação e rotura do aneurisma.

Para combater este processo inflamatório, são utilizados medicamentos como aspirina e anti-inflamatórios como corticoide. No entanto, deve-se ter em mente que existem alimentos com alto potencial antioxidante e anti-inflamatório e que poderiam ser melhor aproveitados nesta circunstância. A realidade é que pouco tem sido divulgado sobre o papel da alimentação em prevenir tanto a formação como a rotura do aneurisma cerebral.

O consumo de muitos componentes como carotenoides, vitamina C, vitamina E e flavonoides está associado com a redução de eventos cardiovasculares, como o derrame cerebral. Sabe-se que as taxas de hemorragia por rotura de aneurisma cerebral é maior em mulheres e, nesta população, o consumo de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes pode reduzir em até 27% o risco de hemorragia cerebral.

A utilização da curcumina, presente no açafrão, e do chá verde também pode ser fundamental na eliminação das moléculas inflamatórias existentes na parede das artérias cerebrais, favorecendo o enfraquecimento das mesmas.

A homocisteína é uma substância produzida pelo nosso organismo e, quando em níveis elevados no sangue, indica aumento de pelo menos 60% no risco de doenças cardiovasculares. Para se ter ideia dos benéficios de estabilizar os níveis sanguíneos da homocisteína, estudos populacionais demonstram redução de trombose venosa profunda na ordem de 25%, derrame cerebral na ordem de 24% e infarto do coração na ordem de 16%.

Outro ponto que chama atenção é que os níveis sanguíneos de homocisteína estão significativamente mais elevados em pessoas com histórico de hemorragia cerebral por rotura de aneurisma.