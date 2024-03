Não estamos preparados para uma parada cardíaca, mas ela pode acontecer

Nesta semana tivemos mais um caso de um esportista, um jogador de origem egípcia, que teve uma parada cardíaca durante um jogo de futebol.

Sempre que um fato como esse acontece, surgem discussões sobre causas e consequências de uma parada cardíaca. Além disso, quando essa parada ocorre em pessoas jovens e com bom condicionamento físico, mais dúvidas e incertezas permeiam nossas mentes.

Imaginar que um coração pode parar de bater significa admitir a morte iminente, com chances indefinidas de sobrevivência após as manobras de reanimação do coração. Testemunhar uma parada cardíaca é umas das piores coisas que existe, no entanto, seria mais prudente estar preparado e ter conhecimentos básicos sobre como proceder num momento difícil como esse.