Vinho faz bem para o coração? Álcool tem relação de amor e ódio com a saúde

Voltando no tempo, por volta de 1926, o francês Raymond Perl relacionou o consumo moderado de bebidas alcoólicas com maior tempo de vida das pessoas, ou seja, as pessoas pareciam desfrutar de uma longevidade mais relevante. Em 1992, essa semente conceitual plantada por Perl passou a figurar no meio científico como o "paradoxo francês", no qual a incidência de entupimento das artérias do coração era menor em pessoas que consumiam especialmente quantidades moderadas de vinho tinto.

Desde a década de 1990, vários estudos realizados na Inglaterra , na Alemanha e nos Estados Unidos, continuaram confirmando esses efeitos protetores do álcool, sendo até enfáticos em afirmar que cerca de 8 a 14 copos de vinho ou cerveja por semana poderiam prevenir doenças cardiovasculares, como infarto do coração e AVC (derrame cerebral).

Afirmar que o consumo de álcool é protetor para saúde cardiovascular é algo sempre muito delicado, exige muita ponderação e, sobretudo, compreensão exata acerca das evidências científicas

Relação de amor e ódio

Com o tempo, o lado do amor pelo álcool começou a conviver com o lado do ódio, pois algumas evidências negativas começaram a se destacar.

Os efeitos protetores do álcool não foram evidenciados em caso de arritmias do coração, ao contrário, notou-se que quantidades moderadas de álcool podem induzir e agravar um tipo frequente de arritmia chamado fibrilação atrial.