Já comeu gravlax? Aprenda a fazer essa boa opção para um lanche proteico

O gravlax nada mais é do que um salmão curado. De origem escandinava, o prato é boa opção para aumentar tanto o seu consumo de peixes quanto o de proteínas no dia a dia, sem precisar de suplemento ou ficar repetindo receitas com ovos — queixa comum das minhas pacientes no consultório.

A receita mais tradicional é com salmão, mas há quem use outros peixes, carnes e frutos do mar, tal como camarão e siri.

O gravlax pode ser consumido com um pãozinho no meio da tarde, ou com uma salada, num jantar leve no verão.