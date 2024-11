Vitaminas essenciais para cuidar da sua pele e da sua saúde também no verão

Você sabe que o excesso de sol pode causar danos estruturais na pele, e também sistêmico, acelerando danos oxidativos a células e que afetam diretamente no envelhecimento (não apenas cutâneo). Mas você também já sabe que o sol é essencial a vida, e que a falta dele está relacionada a deficiências nutricionais e transtornos comportamentais.

O sol, ou melhor, a exposição ao sol de forma adequada, é um grande aliado à saúde, através da pele estimulada pelo sol, a regulação hormonal e saúde endócrina e metabólica ficam mais eficientes. Mas para que isso se torne uma fonte de saúde para você, a exposição ao sol também deve preceder de cuidados internos, ou seja, do ajuste nutricional de vitaminas e combinações que estimulam a proteção natural da pele, o que chamamos de 'in-out', ou seja, de dentro pra fora.

Separei três vitaminas essenciais que irão te ajudar a preparar a pele para a chegada do verão, mas, lembre-se, além da alimentação adequada e da suplementação com supervisão de um profissional, não esqueça de aliar essas informações com boa hidratação, um bom consumo de água e redução dos hábitos que degradam a sua saúde.