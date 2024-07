Síndrome do Edifício Doente: nem tudo que você tem é gripe! Fique atento

Mofo, umidade, bolor: a umidade excessiva pode levar ao crescimento de mofo, que libera esporos e micotoxinas no ar. Bactérias, vírus e ácaros também podem se proliferar em ambientes fechados mal ventilados.

Os sintomas comuns da SED são muito bem conhecidos pela população, o que torna difícil o diagnóstico, como falado anteriormente. Os sinais comuns são:

Dores de cabeça

Tonturas

Náuseas

Irritação nos olhos, nariz e garganta

Pele seca ou com coceira

Fadiga

Dificuldades de concentração

Alergias e reações asmáticas.

Como é o tratamento

O tratamento individualizado envolve a saída do paciente do prédio, de imediato, e então o inicio do tratamento dos sintomas, como forma de amenizar os desconfortos.

Em paralelo a isso, deve ser feita a correta inspeção e tratamento do prédio ou da casa, envolvendo: melhora da ventilação, medição do ar interno, manutenção do sistema HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), troca de filtros, purificadores de ar, controle de umidade interna para evitar crescimento de mofo.