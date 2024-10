Era do bocão acabou? Tendência de beleza natural está dominando

Procedimentos como a dissolução de preenchimentos ou a reversão de harmonizações precisam ser realizados com cautela para evitar uma flacidez ainda maior do que havia antes.

Ao buscar tratamentos, é fundamental:

O primeiro cuidado, segundo a dermato, é saber o tipo de produto que foi injetado. Há substâncias que não são reabsorvidas, como silicone ou PMMA, que eram muito usados 20 anos atrás. Na dúvida, um ultrassom pode ser realizado na pele para saber o que está ali dentro. Esses produtos só seriam retirados com cirurgia, e mesmo assim é um procedimento bem complexo.

No caso de ácido hialurônico, existe uma enzima que é capaz de degradá-lo, mas nem sempre é possível degradar 100%. Segundo Mariana, quanto mais tempo o produto estiver na pele, mais difícil será para removê-lo completamente.

Ao se remover o volume, é possível que se note uma flacidez mais intensa na pele que deixa de estar tão esticada. Mariana recomenda que seja avaliada a possibilidade de se fazer tratamentos para que essa pele fique mais firme (com tecnologias e equipamentos específicos). Ou, em alguns casos, até mesmo uma cirurgia plástica para retirada do excesso de pele. Isso acontece principalmente em regiões como as olheiras, onde a pele é bem fina.

Ter paciência no processo de reversão: dependendo do tratamento anterior, pode ser necessário um tempo considerável para que a pele se ajuste naturalmente após a retirada de preenchedores. "Não é uma coisa simples, como muitas vezes se fala. 'injeta aí e se você não gostar, depois você tira'. É preciso ter critério", diz a médica.