Quer entender o seu sonho? Este chatbot vai analisá-lo como se fosse Freud

Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

O chatbot de análise de sonhos do UOL utiliza inteligência artificial, um extenso banco de dados elaborado pela redação do UOL e a íntegra de "A Interpretação dos Sonhos", obra do psicanalista Sigmund Freud que está em domínio público. Use acima.

Basta descrever o seu sonho para receber uma resposta. O recurso é exclusivo para assinantes.