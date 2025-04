'Nos conhecemos em um convento e hoje somos noivas'

Queria doar minha vida a Deus.

Luiza Kellen

A mineira de Pouso Alegre se assustou com a ideia de ficar enclausurada em um convento, mas mudou de ideia após a primeira visita. Depois de um ano de "ambientação", com reuniões com as irmãs, decidiu que queria seguir a vida religiosa. A primeira parada foi uma casa de formação no Paraná.

As duas se aproximaram ao longo dos anos de formação, mas só mostraram interesse uma pela outra ao sair da Igreja Imagem: Arquivo Pessoal

O encontro: 'Não fui com a cara dela'

Luiza e Fran se conheceram em 2019, quando a piauiense estava no noviciado, etapa que acontece por volta do terceiro ano de formação. É uma fase de oração e recolhimento em que a mulher passa a pertencer oficialmente à congregação.

Em um dos retiros pelo Brasil, se viram pela primeira vez.