Ex-'esposa troféu', ela virou estrela da beleza no TikTok aos 55 anos

A paraibana tinha acabado de assumir um cargo novo no banco em que trabalha, com uma carga horária menor, de apenas seis horas ao dia. "Desacostumada" com tanto tempo livre, ela viu no hobby uma chance de ocupar as horas que ganhou.

"Meu filho me filmava, postava nas redes dele, e dizia: 'olha, mãe, você chama atenção, as pessoas querem lhe ver mais.' E eu achava aquilo estranhíssimo, mas aí gravamos o primeiro vídeo, que hoje a gente assiste e morre de rir, porque é fora do nível de exigência que temos atualmente com a qualidade. A gente foi tipo: vamos botar a cara para jogo", contou ela a Universa.

A nova atividade acabou aproximando ainda mais a família e Iara começou a gostar do tempo reservado à produção de conteúdo. Sem um assunto definido, os três transformaram assuntos do dia a dia em temas para vídeos, muitos deles sobre o estilo da influenciadora, que gosta de vestidos curtos e top cropped.

Iara Sanny se surpreendeu com alcance entre os mais jovens Imagem: Reprodução/Instagram

"As coisas foram surgindo de forma muito orgânica. Por exemplo, nós três gostamos de moda. Todo dia de manhã eu me arrumava para ir para o trabalho e vinha aqui na sala para dizer: 'e aí, meninos, como é que tá o look? aprovado?'. E aí isso naturalmente virou o look do dia."

Mas apesar do sucesso no segmento da beleza, Iara destaca que prefere não se rotular. Ela continua discutindo outros assuntos que são populares em sua casa.