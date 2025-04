'Peço a Deus que não me leve antes': elas cuidam de adultos com transtornos

No Instagram, Tatielli compartilha a rotina com os irmãos. Foi nas redes sociais que encontrou apoio para a realização de uma vaquinha, que tem ajudado nas despesas. "Sem as doações não consigo pagar as cuidadoras para trabalhar e criar meu filho. Toda ajuda é bem-vinda".

A cabeleireira, que trabalha cuidando dos outros e não tem tempo para cuidar de si, faz um desabafo:

"Do fundo do meu coração e com bastante medo dos julgamentos, eu não queria ter essa preocupação. Eu não posso correr o risco de morrer e deixar essa carga para o meu filho. Eu dediquei a minha vida toda a eles e à minha mãe. Eu só queria, no fim da vida, cuidar de mim mesma."

Quem cuida de quem cuida?

O psiquiatra Laerte Romualdo, mestrando em Educação em Saúde pela Unifesp, atua em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), que recebe pessoas com neurodivergência, importantes limitações e transtornos mentais graves. Com frequência, precisa acolher as angústias e o sofrimento dos cuidadores (grande parte, mulheres), que têm mais risco de sintomas depressivos e ansiosos.