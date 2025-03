'Lucrando com nossos corpos': mulheres cis fingem ser trans nas redes

O debate em torno da questão ganhou força no último ano depois que a influenciadora @manic.pixietransgirl se apresentou aos seus 32,7 mil seguidores como mulher cis e trans em diferentes publicações. Sua resposta, após um artigo da revista semanal britânica The Spectator que a acusava de transfishing, foi ainda mais vaga.

Sou cis ou tudo isso é uma piada? Vou deixar nas mãos do público. A imaginação é uma coisa muito espetacular e quero deixar aberta a interpretação, e você pode construir sua própria narrativa. @manic.pixietransgirl

Já Ugla ainda aponta que, além de não estarem expostas ao mesmo tipo de discurso violento a que mulheres trans geralmente estão nas redes, as mulheres cis que praticam o transfishing não ganham apenas influência, mas capitalizam em cima da controvérsia que estas publicações geram, seja indiretamente através do crescimento do perfil ou diretamente através da venda do conteúdo.

Acontece que, engajamento vindo daqueles que estão interessados em pornô trans ou conteúdo erótico é muito mais popular do que as pessoas podem imaginar — em 2022, um relatório do PornHub mostrou que as pesquisas por pornô trans haviam aumentado 75%. É por isso que é incrivelmente desrespeitoso e frustrante vê-las lucrando com os nossos corpos e vidas sem levantar um dedo para realmente nos ajudar e lutar pelos nossos direitos. Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir

A colunista ainda acredita que o sucesso financeiro deste tipo de influenciadora pode estar ligado à vergonha que alguns homens sentem de admitirem atração por mulheres trans. "A realidade é que muitos homens fantasiam transar com uma mulher 'com seios e pênis' e, por isso, nos veem como objetos sexuais. Muitas vezes, esses homens nunca seriam vistos conosco em público e até expressam opiniões transfóbicas no seu dia a dia e online", diz.